Acusado de estuprar e matar Mirella Sena é condenado a 30 anos de prisão

Eles preferiram não assistir aos vídeos que contêm as provas contra Edvan Luiz, para diminuir o sofrimento da família pelo assassinato da fisioterapeuta.

O crime ocorreu em um flat localizado na Rua Ribeiro de Brito, em Boa Viagem. Tássia Mirella de Sena Araújo foi encontrada nua, com um corte profundo no pescoço, após um funcionário do prédio e alguns moradores ouvirem gritos vindos do 12° andar do edifício.

Segundo a Polícia Civil, ela foi vítima de violência sexual e tortura antes de morrer. A perícia concluiu que havia sangue de Mirella no apartamento de Edvan e que, sob as unhas da vítima, havia restos da pele do acusado, que apresentou arranhões no braço.

O corpo de Tássia Mirella foi velado e enterrado na manhã do dia 6 de abril sob forte comoção. Um manifesto contra a violência foi lido durante a cerimônia e os presentes gritavam por justiça. Na ocasião, a mãe da jovem, Suely Cordeiro, ressaltou o ativismo da filha contra a violência de gênero.

Também nessa data, Edvan Luiz da Silva foi preso e, após audiência de custódia, levado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.