Adagro abre seleção simplificada para 74 técnicos agrícolas

Vinculada à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) abriu seleção simplificada para 74 vagas de técnicos agrícolas. As inscrições já estão abertas e seguem até o próximo dia cinco de outubro, no site da entidade ( www.adagro.pe.gov.br ). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado.

Podem concorrer técnicos com formação na área agrícola ou agropecuária. As atribuições a serem desenvolvidas envolvem ações de auxílio nas atividades de defesa sanitária e fiscalização de produtos, subprodutos, insumos e derivados de origem animal e vegetal. A remuneração será de R$ 1.635,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

“Por meio dessa seleção simplificada, a Adagro vai fortalecer seus quadros e oferecer um serviço com ainda mais qualidade e eficiência à sociedade”, destacou o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota.

O titular da Agricultura ainda comemorou o desempenho da Agropecuária no PIB de Pernambuco do segundo semestre. “Com um crescimento registrado em 41,1%, a Agropecuária foi o segmento econômico responsável por alavancar o desempenho do estado. A liderança e a determinação do governador Paulo Câmara nos colocaram no caminho certo para enfrentamos os grandes desafios da crise”, pontuou Nilton.

A seleção simplificada faz parte da reestruturação Adagro, que, no fim do ano passado, deixou de ser unidade técnica e passou a ser uma autarquia especial. “A seleção simplificada é emergencial, estamos trabalhando para realizar no próximo ano o concurso definitivo para o cargo”, explicou a presidente da Adagro, Erivânia Camelo.