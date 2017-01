Adolescente assassinada em Vicência

O município de Vicência registrou dois homicídio neste domingo (22).

A primeira ocorrência aconteceu na Rua do Sapo, próximo da praça no centro da cidade. Leandra Correia de Lemos, 15 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo no pescoço e ombro esquerdo, vindo a óbito no local. De acordo com a mãe dela, Marilene Maria da Conceição, o crime foi praticado por quatro homens em um veículo modelo Palio, de cor branca e placa não notada. Ela confirmou ainda que a filha tinha envolvimento com o tráfico de drogas e essa pode ser uma das motivações para o homicídio.

Ainda em Vicência, Philipe Nelcino da Silva, 24 anos, foi assassinado na Rua Coronel José Gaião, na comunidade de Murupé, por dois disparos de arma de fogo na região das costas e cabeça. O crime foi cometido por dois homens não identificados em uma moto de marca e placa não anotados.

Os inquéritos policiais foram abertos e os casos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vicência.