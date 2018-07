Adolescente é apreendido suspeito de sete homicídios em Lagoa de Itaenga

Um adolescente foi apreendido suspeito de sete homicídios e quatro assaltos a comércios em Lagoa de Itaenga, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Junto com o rapaz estava outro adolescente suspeito de praticar outros crimes. A prisão aconteceu na última quinta- feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra os dois rapazes de 17 anos após o efetivo receber a informação de que os jovens estariam na casa da mãe de um deles. No local, foi encontrado um dos adolescentes, que é suspeito de ser o autor de sete homicídios ocorridos em Lagoa do Itaenga, dentre os quais dois ocorridos neste ano e ainda em investigação. Ele também é suspeito de ser o autor de vários assaltos a transeuntes e estabelecimentos comerciais. Contra o adolescente havia em aberto três mandados de busca e apreensão.

O outro adolescente, também de 17 anos, é suspeito de ser o autor de vários assaltos a transeuntes e estabelecimentos comerciais. Contra ele também havia em aberto um mandado de internação provisória. Com os dois ainda foram encontrados seis celulares, quatro facas e uma espingarda. A dupla e todo o material recolhido pelos policiais foram entregues à Delegacia de Polícia Civil da cidade, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis. Os adolescentes estão sendo autuados pelo ato infracional correspondente a posse de arma de fogo.

Foragido em Limoeiro- Um homem que estava foragido da Polícia foi preso por porte ilegal de arma, na madrugada da última quarta-feira (11), em Limoeiro, Agreste. De acordo com a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ele foi detido durante uma abordagem no loteamento Santana. O homem e arma apreendida foram encaminhados para Delegacia de Limoeiro. Com o suspeito, que estava sendo procurado pela Polícia desde que fugiu do Presídio de Canhotinho, também no Agreste, a PM encontrou um revólver calibre 38.

