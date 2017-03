Adolescente é baleado em salão de beleza em Paudalho

O adolescente F.J.S.S, de 17 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Rua Capitão Pedro Ivo, na comunidade de Chã do Pinheiro, em Paudalho, nesta terça- feira (22). No momento do crime, a vítima estava cortando o cabelo em um salão quando um homem encapuzado chegou ao local e desferiu um tiro de espingarda calibre 12, atingindo a mão e o rosto do menor.

Segundo testemunhas, o acusado chegou e saiu a pé e não utilizou nenhum veículo na fuga. A mãe do adolescente relatou que seu filho era usuário de droga, mas não soube informar a motivação ou indicar uma possível autoria para a tentativa de homicídio. A vítima recebeu os primeiros socorros no Hospital Geral de Paudalho e foi transferida para o Hospital da Restauração, em Recife.