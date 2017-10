Adolescente é espancado e morto em Vitória de Santo Antão

Um adolescente foi linchado por populares na madrugada desta quinta-feira (19/10), em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do Estado. O crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada, na Rua Saulo de Tarso, Bairro de Lagoa Redonda. Policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar informaram que o corpo da vítima foi encontrado baleado e muito ferido no meio da via pública.

A vítima, de 17 anos, era acusado pelos populares de cometer diversos assaltos na região. O grupo de agressores, segundo testemunhas, era composto em sua maioria por mototaxistas, que estariam revoltados com a conduta do menor. Lincoln foi arrastado da casa da avó, onde dormia, para o meio da rua, onde foi espancado com pedaços de madeira e baleado com vários tiros no tórax. Nenhum dos agressores foi identificado até o momento.

A Policia Civil informou, por meio de nota, que uma equipe da 17ª DHP de Vitória está investigando o caso. Para não atrapalhar as investigações, a corporação se pronunciará quando os fatos forem esclarecidos.

*A Voz da Vitória