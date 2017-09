Adolescente é torturada e baleada na cabeça em Caruaru

Uma adolescente de 16 anos foi internada no Hospital da Restauração (HR) às 4h da madrugada desta quarta-feira (27) após levar um tiro de raspão na cabeça, cortes nos seios e ter os cabelos cortados em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o HR, ela já consegue andar, está tomando soro e começando a se alimentar. A jovem chegou acompanhada da mãe, uma mulher de 51 anos. “Judiaram muito com minha filha”, disse a mulher.

A adolescente mora em Toritama, também no Agreste, mas o crime aconteceu em Caruaru, na Vila Canaã. A mãe contou que a menina foi para a Vila Canaã e venderam dois pedaços de crack a ela. “Quando ela já vinha no caminho, o dono da casa mandou ela voltar para trás e perguntou: ‘tu tás entregando as bocas de fumo daqui, é? A Polícia fica esperando por tu no caminho?’. Ela disse que não, mas ele chamou o amigo, cortaram o cabelo da minha filha e deram um tiro de raspão na cabeça dela”, conta a mãe da jovem.

A jovem também tem marcas de machucados vermelhos no rosto, de acordo com a mãe. “Ele ameaçou eu e meus outros filhos”, disse a mulher. Ela disse à mãe que foram dois os autores da violência, mas não quis informar os nomes por ter sido ameaçada.

Segunda vez

De acordo com a mãe, é a segunda vez que a filha passa por episódios violentos. Da outra vez, no dia 24 de dezembro, chamaram ela para dentro de uma casa para usar drogas, mas no caminho doparam a moça, ligaram o rádio e a violentaram ela usando pedaços de carvão. “Ela tem muita cicatriz nos seios, nos braços. Cortaram a orelha dela, furaram a língua dela, na cabeça ela tem dois corte”, conta. A mãe afirma que foram outros os agressores da primeira vez. Na ocasião, a moça também foi atendida no HR.

