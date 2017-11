Adolescente mata a avó de 71 anos no Sertão

Um adolescente matou a própria avó com um golpe de faca no peito esquerdo no município de Mirandiba (PE), no Sertão Central, na noite desta terça- feira (21).

O adolescente matou a avó Maria das Dores Gomes, 71 anos, e feriu o próprio tio, Expedito da Silva, 41 anos, foi socorrido ao Hospital Municipal de Salgueiro.

O caso foi registrado pelo 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM). O menor foi apreendido pelo policiamento e encaminhado à delegacia local, onde confessou o crime. De acordo com o policiamento o acusado é usuário de drogas.