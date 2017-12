Adolescente suspeito de assaltar ônibus escolar e estuprar estudantes é apreendido em Itambé

O fato ocorreu na noite do dia 20 de outubro, quando um ônibus estava estacionado na Praça Maria José Sá Andrade, no centro de Itambé, e o suspeito entrou no coletivo para praticar o assalto quando os passageiros embarcavam. Foram levados das vítimas celulares, dinheiro e documentos.

A Polícia Civil apreendeu nesta segunda- feira (18) um adolescente de 16 anos, no município de Itambé, na Zona da Mata Norte, suspeito de ter roubado um ônibus escolar que circulava pelo município em outubro deste ano. De acordo com a polícia o menor ainda é suspeito de ter estuprado estudantes durante o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente será encaminhado ao Centro de Internação Provisória da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). Os detalhes do caso serão apresentados pelo delegado Herbert Martins, titular da Delegacia de Itambé, na manhã da terça-feira (19), no auditório da sede operacional da corporação, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.