Adolescentes da Funase em Timbaúba concluem curso de Eletrônica Básica

Cinco adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Timbaúba, na Zona da Mata Norte do Estado, concluíram o curso de Eletrônica Básica. A formação, que conteve 15 horas/aula, foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) e o Centro de Integração Empresa-Escola de Pernambuco (CIEE). Circuitos eletrônicos, montagem de placa, solda e automação foram algumas temáticas trabalhadas com os socioeducandos na formação.

O curso teve a duração de um mês, com aulas ministradas pelo agente socioeducativo José Ferreira. Com a formação ofertada, os alunos poderão, quando saírem da unidade, pleitear vagas disponíveis no mercado de trabalho e construir novos projetos de vida. A cerimônia de certificação contou com a participação da presidente da Funase, Nadja Alencar, da superintendente da Política de Atendimento, Íris Borges, e do coordenador do Eixo Profissionalização, Esporte, Cultura e Lazer da fundação, Normando de Albuquerque, além de integrantes da equipe técnica e de agentes socioeducativos da unidade de internação.

“Já é a quinta turma do curso de Eletrônica Básica que realizamos no Case Timbaúba. O sucesso do grupo resulta na ampliação da formação. A resposta dos meninos foi muito boa. Então, vamos oferecer o curso de Eletrônica Aplicada, com uma carga horária mais extensa. Além disso, estamos reforçando os equipamentos do laboratório de eletrônica da unidade”, afirmou Normando.