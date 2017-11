Adolescentes usam cabo de aço e fogem de unidade da Funase em Timbaúba

No dia 25 de outubro do ano passado, uma rebelião nessa unidade socioeducativa deixou quatro adolescentes mortos. Outra rebelião foi registrada no dia 7 de setembro de 2016. De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar, os adolescentes queimaram colchões e destruíram instalações do prédio. Não houve feridos nessa ocasião.

*G1/PE