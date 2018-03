Ladrões são presos depois de invadir supermercado e fazer reféns em Ferreiros

Quatro bandidos foram detidos na manhã deste domingo (4) depois de assaltar um supermercado no Centro da cidade de Ferreiros. Segundo a Polícia Civil, três homens e um adolescente fizeram reféns clientes, funcionários e o dono do estabelecimento e se renderam depois de negociação com a Polícia Militar. Não houve feridos.

O crime ocorreu no Supermercado Ferreirense. Por volta das 13h, no momento do fechamento do estabelecimento, os homens chegaram em um Gol, que a polícia investiga para saber se foi roubado. Informações repassadas pela delegacia da cidade apontam que os ladrões invadiram o imóvel trancaram oito homens e uma mulher no estabelecimento.

Os militares cercaram o supermercado. Várias viaturas foram acionadas para a ocorrência. O caso chamou a atenção dos moradores. A cidade tem cerca de 11 mil moradores e muita gente acompanhou as negociações entre os bandidos e os PMs, que duraram pouco mais de uma hora.

Segundo agentes que atuaram no caso, foram apreendidos com os assaltantes um revólver e duas espingardas calibre 12.