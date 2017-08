Advogado carpinense funda Ong de assistência a imigrantes

Altino Soares Mulungu, advogado natural e residente em Carpina, na Mata Norte, fundou a Organização Não Governamental (Ong) “Escritório de Assistência à Cidadania Africana em Pernambuco” (Eacape) para promover e ajudar à cidadania africana, através de imigrantes econômicos e acadêmicos, ajudando-os na solução de diversos problemas enfrentados em Pernambuco.

O Escritório se localiza à Rua Siqueira Campos, 251/1404, Santo Antônio, no Recife. Segundo o também gestor da Instituição, Altino Mulungu, descendente direto de africanos, “a missão da nossa organização social de imigração é implantar sustentabilidade na qualidade de vida do imigrante e dos intercambistas africanos”. A Eacape atua em várias esferas da cidadania, como educação, trabalho, saúde, habitação, esportes, assistência jurídica judicial e extrajudicial. Promovem atividades sociais, esportivas, culturais e educativas com parcerias visando a melhoria de vida dos africanos que se aventuram no Brasil, na tentativa de conseguir uma vida melhor, ou aqueles que vêm estudar em nossas universidades (intercambistas).

O objetivo do Escritório vai além de procurar melhorar a qualidade de vida dos africanos, como também trabalham pela sua inclusão na sociedade. Altino explica que “a Instituição é forte e atuante na esfera migratória posicionada nos novos contextos do planeta para consolidar a grade de garantia dos direitos fundamentais, exigência de um estado democrático de direito, conforme preceitua a Carta da Organização das Nações Unidas (Onu)”. Os principais objetivos da Ong são compartilhar valores, produzir conhecimentos, avaliar capital técnico, transformar as práticas em tecnologia sociais e consolidar o sistema de garantia de direito para sustentar a democracia, de acordo com o seu estatuto. A Eacape conta com várias parcerias para realizar sua missão, como a Universidade Federal de Pernambuco, o Ministério Público do estado, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública da União.

Homenagem – No último dia 2 de julho, a Comissão de Assuntos Internacionais realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia da África, comemorado no dia 25 de maio. Na ocasião, o gestor da Eacape também foi homenageado pelos serviços prestados à cidadania africana.