AFCP e Sindicape pedem a PRF qualificação no transporte da cana

Iniciativa visa garantir maior segurança no trânsito e evitar problemas na safra. PRF analisa pleito para qualificar fretistas e donos de caminhões

As usinas se preparam para iniciar a moagem – período que intensifica a movimentação de caminhões com cana nas vias do estado. Assim, a fim de garantir o transporte seguro dentro das normas de trânsito, entidades canavieiras e cooperativas de usinas se reuniram com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Alexandre da Silva, nesta terça-feira (20). O encontro, que ocorreu na sede da PRF, no bairro do Pina, em Recife, foi uma solicitação do deputado estadual Antônio Moraes (PP). A Associação dos Fornecedores de Cana de PE (AFCP) e o Sindicato dos Cultivadores de Cana do Estado (Sindicape) solicitaram uma qualificação da autoridade policial para os fretistas e donos de caminhões que transportarão a safra canavieira deste ano.

“Houve mudanças em resoluções do trânsito para o transporte de cana no país na época em que o deputado federal Bruno Araújo foi ministro das Cidades. Tais alterações, a nosso pedido, levaram em consideração as características de cada região do Brasil. Aqui em PE e no Nordeste em geral, onde o corte da cana é mais manual do que mecanizado, ela fica em pedaços maiores, podendo ser transportado sem o uso de lonas, e sem riscos no transporte, desde que usado cordas para amarrá-las”, diz Alexandre Lima, presidente da AFCP e da usina Coaf em Timbaúba.

Assim, baseado na legislação atual e para evitar problema neste tipo de transporte, as entidades consultaram o superintendente regional da PRF sobre a necessidade e possibilidade da realização de uma qualificação a respeito com fretistas e donos de caminhões responsáveis pela carga dos engenhos para as usinas. “A qualificação permitirá que os engenhos e usinas possam fazer adequações em tempo e não causar problemas no transporte de cana no estado”, fala Lima. O gestor da PRF dará uma resposta definitiva às entidades após consulta do seu pessoal técnico.