Agência do Banco do Brasil de Macaparana deve reabrir em 30 dias

Reunião com o superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, nesta segunda (16), rendeu pronunciamento da deputada Socorro Pimentel (PSL) no Plenário. A parlamentar anunciou que a instituição financeira pretende reabrir postos de atendimento em sete municípios do Interior nos próximos 30 dias. Segundo a deputada, o representante da instituição, Nassib Lomes, disse que os serviços deverão ser regularizados em Macaparana (Mata Norte), Águas Belas, Panelas, Passira e Venturosa (Agreste), Itapetim (Sertão do Pajeú) e Mirandiba (Sertão Central).

De acordo com dados apresentados pela parlamentar, desde janeiro do ano passado, 73 agências do Banco do Brasil foram alvo de ataques criminosos, das quais 21 continuam fechadas e 27 funcionam apenas parcialmente. Ao todo, 107 agências bancárias sofreram assaltos no período.

“Quem paga o preço é o cidadão do Interior, onde há municípios que muitas vezes possuem um único posto bancário. Se ele deixa de funcionar, as pessoas são forçadas a se deslocar para outras cidades”, descreveu Socorro Pimentel. “Precisamos de estratégias voltadas à mitigação de riscos e à garantia de segurança dos pernambucanos. Essa situação precisa ter fim, pelo medo que traz e pelo prejuízo que fica para os cidadãos”, apontou.

MACAPARANA- A agência do Banco do Brasil de Macaparana foi alvo de uma explosão no dia 08 de abril de 2016. Em uma ação violenta, cerca de 15 homens fortemente armados invadiram a cidade e explodiram o banco danificando a estrutura do prédio, localizado no centro da cidade. Paralelo a investida outros bandidos realizaram tiroteios pelas ruas do município.