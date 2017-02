Agências bancárias são alvos de explosões em São Vicente Ferrer

Um dia depois que a Polícia Civil apresentou os detalhes da prisão de uma quadrilha acusada de explodir caixas eletrônicos e bancos em Pernambuco e da Paraíba, os ladrões voltaram a agir na madrugada desta terça- feira (31). No município de São Vicente Ferrer o alvo da investida foram a agência do Banco do Brasil e do posto do Bradesco.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar Romolo Lamenha, 10 a 12 homens fortemente armados, com roupas pretas, utilizaram uma caminhonete e três motos para realizar o assalto.

O grupo chegou ao Centro de São Vicente Ferrer por volta das 3h da madrugada. Eles foram até o posto de combustíveis do Loteamento Padre Nazareno, na entrada da cidade, e pegaram oito pessoas que esperavam transporte para o trabalho. Elas foram colocadas na caçamba da caminhonete e levadas para ser usadas como escudo humano em caso de tiroteio.

No Banco do Brasil eles explodiram o cofre e no posto de atendimento do Bradesco os caixas eletrônicos. A quadrilha efetuou vários disparos com armas de grosso calibre no local, eles espalharam grampos nas estradas durante a fuga e se evadiram sentido Natuba, na Paraíba, através de estradas vicinais.

A área das agências encontra-se isolada pela Polícia Militar enquanto aguarda a perícia. As vítimas foram liberadas e não ficaram feridas.