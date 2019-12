Agropecuaristas nordestinos fundam a UNA

Dezenas de agropecuaristas de quatro estados do Nordeste estiveram reunidos para fundar a União Nordestina de Agropecuaristas (UNA). O encontro foi realizado no Parque Dr. Emídio Cavalcante (Parque da Exposição), em Limoeiro.

Na ocasião, o agropecuarista José Orlando Duarte foi eleito para presidir a recém fundada organização. José Orlando pregou a unidade e o fortalecimento do setor e se dispôs a lutar por mais viabilização de negócios na agropecuária nordestina.

O público presente pode assistir palestras sobre crédito para a agropecuária e manejo de rebanho para aumentar o criatório. Uma das palestras mais concorridas foi a do médico veterinário Wilton Gomes que apresentou a técnica de como planejar as crias, fazendo com que as crias nasçam a cresçam com bom desempenho de peso.

Já a Sicoob (cooperativa de crédito) trouxe um recado importante aos criadores através de seu representante, Evaldo Campos, que preside o órgão em Pernambuco. Campos palestrou sobre a experiência da cooperativa e se propôs a fechar parcerias com a UNA.

O grupo conta atualmente com agropecuaristas de quatro estados nordestinos, mas a pretensão é alcançar toda a região. No dia 9 se fizeram presentes criadores principalmente dos municípios de Limoeiro, Surubim e Carpina.

Além dos agropecuaristas, marcaram presença o prefeito de Limoeiro, João Luís Ferreira Filho (Joãozinho-PSB) e o secretário de Indústria e Comércio de Limoeiro, Nilo Queiroz.