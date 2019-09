AGU adere à campanha de prevenção e combate ao suicídio

A Advocacia-Geral da União (AGU) adere ao Setembro Amarelo e iniciou a campanha de combate e prevenção ao suicídio no âmbito da instituição. A ação, de iniciativa da equipe do AGU Mais Vida, tem o objetivo de alertar membros, servidores, estagiários e colaboradores sobre a importância da preservação da vida e manutenção da saúde mental. Durante o mês de setembro, a instituição promoverá palestras e ações visando informar sobre o tema e conscientizar membros e servidores para lidar com as diversas situações consideradas de risco no ambiente de trabalho ou familiar.

O advogado-geral da União, André Mendonça, convocou todos a participarem da campanha. “A vida é cheia de causas e a causa da vida é sublime. Quando nós nos engajamos na causa do Setembro Amarelo significa que nós nos engajamos na causa da vida, da vida humana, da vida em sociedade, do valor da vida de cada indivíduo, na vida dos nossos colegas de trabalho e dos nossos familiares. Quero dizer que a AGU está preparada, está consciente do seu papel enquanto instituição na defesa da vida. Por isso é uma satisfação ver a AGU empenhada nessa campanha do setembro amarelo”, disse.

Ações

Durante o mês serão realizadas diversas atividades de incentivo e conscientização de membros e servidores. Dentre elas, uma palestra no dia 30 com o psicólogo Vitor Barros Rego, do Conselho Regional de Psicologia do DF. Com o tema “Suicídio: falar é o melhor remédio!”, o encontro tem o objetivo de sensibilizar voluntários a desenvolver um olhar crítico e atento em relação às pessoas que estão em estado vulnerável de saúde mental e colaborar com um encaminhamento adequado.

Em uma outra data, a AGU abrirá as portas para a sociedade no dia 18/09, às 14h30, para a palestra com o filósofo Rildo de Moraes. O profissional ensinará a técnica chinesa de defesa psicológica “Kian-pô”. A intenção é apresentar formas de fortalecer o autocontrole e controlar os impulsos em situações perigosas. Os exercícios são retirados de da parte filosófica de artes marciais como Tai Chi Chuan, Chi Kun e do Kung Fu. O evento será realizado no auditório da Escola da AGU, localizado na sede II da AGU em Brasília. Não será necessário realizar inscrição prévia. Na data, os participantes serão recebidos com musicoterapia.

Além disso, nas sedes da instituição em Brasília (DF) foram montadas duas árvores com mensagens de incentivo à manutenção da saúde mental. Quem passar pelo local pode retirar uma mensagem e compartilhar com colegas de trabalho, amigos e familiares. A ideia é que as pessoas possam conversar entre si sobre a importância do equilíbrio da saúde mental.

Dados alarmantes

De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 2017, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. O suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos.

No Brasil, 11 mil tiram a própria vida por ano, fazendo do suicídio a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 a 29 anos, a terceira maior de causa de morte entre os homens e a oitava maior entre as mulheres nessa faixa etária.

Data

O dia 10 de setembro foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil é signatário do Plano de Ação em Saúde Mental, lançado em 2013 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com objetivo de acompanhar o número anual de mortes e o desenvolvimento de programas de prevenção.

Foto: Reprodução