ALAC promove Louvação ao Menino Deus em Carpina

A Associação Literária e Artística Carpinense (ALAC), sob a presidência de Edite Marinho, Emerita Veríssimo e Maria das Dores Ferreira, integrando o ciclo natalino de Carpina apresentará no próximo sábado (14), na Praça Joaquim Nabuco, o evento Noite de Louvação do Menino Deus, às 19hs.

O espetáculo é formado por coreografias diversas, entre elas um ballet infantil, pastoril, encenação da anunciação e o menino Jesus será louvado através da música, poesia, do canto e da dança.

Segundo a presidente da ALAC, a escritora e poetisa Edite Marinho, “a inspiração veio de textos do Antigo Testamento onde se vê que Deus é adorado através da música. Os salmos destacam o uso do instrumento musical como a harpa, o saltério e o pandeiro. Será uma noite em que acredito que todos sairão com o coração mais leve. Repleto de sentimentos generosos, solidariedade e amor. Porque o Natal reascende essa luz que todos nós temos”.

O elenco da Louvação do Menino Deus é formado por alunos do Educandário Luna Silva, crianças das famílias Borba, Pita e Novaes e integrantes do Projeto Reflorestando Carpina, além de outros convidados. Destaque para a participação dos blocos líricos Lira de Carpina e Flor dos Tamarindos.