ALEPE comemora o centenário de nascimento de Paulo Petribu

Nesta terça- feira (24), a Assembleia Legislativa de Pernambuco promove uma reunião solene em comemoração ao centenário de nascimento do empresário Paulo Pessoa Cavalcanti de Petribu. O autor do requerimento é o deputado estadual José Humberto Cavalcanti (PTB). A solenidade acontece no Auditório Senador Sérgio Guerra, no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, na Rua da União, Boa Vista- Recife.

O homenageado também contribuiu para a transição dos antigos engenhos de cana de açúcar para as usinas mais modernas. Hoje a Usina Petribu é a mais antiga em funcionamento no Brasil, com 22 mil hectares. Com a compra da Usina São José, do Grupo Votorantim, o grupo tornou-se a maior produção do Estado.