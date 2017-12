ALEPE concede votos de aplausos a Ramos Silva

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), através do deputado Antônio Moraes (PSDB), concedeu votos de aplausos ao jornalista Ramos Silva pela concessão do Título de Cidadão do Município de Paudalho, através o Decreto Legislativo N° 02/2017, de autoria do presidente da instituição, vereador Josimar Ferreira Cavalcanti.

“Com vontade de tornar a informação mais acessível à população, Ramos nunca hesitou em ultrapassar as barreiras para vencer os vários obstáculos com a finalidade de construir um jornal que se consolidasse em Pernambuco e atendesse as regiões das Matas Norte e Sul, Litoral e Agreste do Estado”, ressaltou o deputado.

A solenidade de entrega do título ocorreu no último dia 15 de dezembro na Câmara de Vereadores de Paudalho e reuniu amigos, familiares e autoridades de vários segmentos sociais.

Para Moraes, o jornalista teve o reconhecimento de todos que fazem a Casa Porfírio João de Oliveira por ser um pernambucano de serviços relevantes e destacados nos meios de comunicação do Estado. “O Jornalismo sério e com responsabilidade são suas marcas, ingressando num nicho de informação em crescimento no interior de Pernambuco. O trabalho ético, honesto e imparcial, informando a notícia conforme os acontecimentos, fez do profissional um exemplo de sucesso e de empreendedorismo, sendo fatores vitais para o seu reconhecimento na cidade de Paudalho, de onde recebeu o Título de Cidadão”, justificou o deputado.