Alepe promove solenidade para lembrar três décadas da morte de Luiz Gonzaga

Nascido em Exu (Sertão do Araripe), em 1912, e falecido no Recife, em 1989, aos 76 anos, Luiz Gonzaga é considerado um dos maiores ícones da cultura popular brasileira. Para lembrar a passagem dos 30 anos da morte do Rei do Baião, a Assembleia Legislativa realizou uma Reunião Solene, nesta quarta (4), que contou com a presença de artistas e admiradores do músico. A iniciativa foi proposta pelo deputado Antônio Moraes (PP).

Filho de Januário José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de Jesus, agricultora e dona de casa, desde criança, Luiz Gonzaga interessou-se pela sanfona de oito baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e cantando em festas religiosas. Aos 18 anos, deixou Exu, seguiu para o Crato (CE) e alistou-se no Exército, ficando por dez anos. Depois, embarcou para o Rio de Janeiro, onde seu talento foi revelado e compôs inúmeros sucessos. Fez parcerias com diversos autores, entre eles o advogado cearense Humberto Teixeira.

Ao longo da carreira, o artista gravou mais de 200 discos, vendeu mais de 30 milhões de cópias e se tornou inspiração para muitos cantores, como Elba Ramalho, Fagner e Alceu Valença. Suas músicas relatam a realidade do povo nordestino. Em 2012, teve a carreira e a relação com o filho, o cantor e compositor Gonzaguinha, retratadas no filme Gonzaga: de Pai pra Filho, dirigido por Breno Silveira.

“Qualquer lista que selecione apenas algumas composições de Gonzaga está fadada a ser incompleta”, frisou o deputado Tony Gel (MDB), que abriu a cerimônia. Segundo o parlamentar, o Rei do Baião deixou nosso convívio, mas seu legado ficará eternamente vivo na cultura e nas tradições do Nordeste.

Antônio Moraes afirmou que é de suma importância relembrar esse artista completo, que dedicou sua vida e obra a cantar o Nordeste, tornando-se, assim, um dos maiores símbolos do Estado e do Brasil. “Ele deixou vários herdeiros na música popular brasileira. Sua memória terá de ser sempre reverenciada”, salientou.

O administrador do Parque Aza Branca, em Exu, Francisco Parente Júnior, recebeu uma placa comemorativa da Alepe. Ele agradeceu a homenagem e lembrou “que Luiz Gonzaga é a voz e a imagem do Sertão pernambucano.” Também ganharam placas alusivas à data o radialista Geraldo Freire e o diretor da Rede Globo Nordeste Arísio Coutinho, pela divulgação da cultura nordestina e das obras do Rei do Baião. Ambos, no entanto, não puderam comparecer.

O Coral Vozes de Pernambuco, formado por servidores da Assembleia, e artistas que compareceram à solenidade cantaram composições de Gonzagão durante todo o evento. Os sanfoneiros Cezzinha e Jonas do Acordeon, o cantor Toinho do Baião, entre outros, participaram da cerimônia