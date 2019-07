Alepe recebe homenagem na comemoração de 70 anos da Fundaj

A Assembleia Legislativa de Pernambuco foi uma das instituições homenageadas nas comemorações pelo aniversário de 70 anos da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). O presidente da Casa, deputado Eriberto Medeiros (PP), recebeu a medalha Joaquim Nabuco, em cerimônia realizada no jardim do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), instituição vinculada à Fundaj que também fez aniversário na mesma data, completando 40 anos.

Para o presidente da Alepe, a homenagem reforça a relação já existente entre a Fundaj e a Alepe. “O antigo prédio da Assembleia, que em breve deve funcionar como museu, tem como patrono Joaquim Nabuco. Por conta de toda essa história em comum, a Alepe se sente muito honrada ao receber essa honraria”, ressaltou Eriberto Medeiros. No próximo mês, será a vez da Fundaj ser homenageada pelo Legislativo pernambucano, em Reunião Solene marcada para o dia 19 de agosto.

O presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, considerou que o funcionamento da Fundação Joaquim Nabuco nestes 70 anos “não foi possível só pela força de seus servidores, mas também pelo diálogo permanente com outras instituições – a Assembleia Legislativa entre elas”. No discurso em comemoração aos 70 anos da Fundaj, Campos reforçou o compromisso de sua instituição com a educação. “Tanto o grande homem que foi Joaquim Nabuco quanto o gênio que foi Gilberto Freyre concordariam que a abolição do século XXI está na educação”, declarou.

As medalhas concedidas pela Fundaj nesse domingo foram destinadas a 110 pessoas e instituições, sendo a Medalha Gilberto Freyre dedicada a pessoas relacionadas ao Museu do Homem do Nordeste e a Medalha Joaquim Nabuco a pessoas e instituições relacionadas com a Fundaj.

Entre os homenageados estão personalidades da cultura pernambucana, como Lia de Itamaracá e mestre J. Borges, e instituições, como a Academia Pernambucana de Letras, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e a própria Alepe. Além disso, também receberam a comenda 50 servidores com mais de 40 anos na Fundaj e famílias de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da Fundação, como Mário Lacerda, Mário Souto Maior e Ulysses Pernambucano de Mello.

Exposição – Além de receber a Medalha Joaquim Nabuco, o presidente da Alepe também prestigiou a abertura da exposição promovida pelo Museu do Homem do Nordeste para comemorar seus 40 anos de história. Batizada de “Muhne 40 Anos, 40 Peças”, ela é composta de 15 peças da exposição permanente do museu somadas a outras 25 da reserva técnica para contar toda história da instituição museológica.

Foto: Evane Manço