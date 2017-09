Aliança, Carpina e Vicência comemoram aniversário com programação cultural

Na próxima segunda- feira, dia 11 de setembro, as cidade de Aliança, Carpina e Vicência, comemoram 89 anos de emancipação política.

Em Carpina, os festejos iniciam no sábado (09) com as apresentações das Bandas Capital do Sol e Aquárius, no Parque de Eventos Radialista Jota Cândido. Já no domingo (10), tem Forrozão Chacal e Silvânia e Paulinha.

Em Aliança, para festejar a data está sendo organizado uma programação cultural que começa no domingo (10), a partir das 20hs, na Praça da Matriz. Se apresentam os emboladores de coco Caetano da Ingazeira e Canarinho de Caueiras, os poetas cantadores- Antônio Caju e Manoel Miguel, Zé Galdino e Tindara e a dupla José Lourenço e Roberto Raimundo, o coco de roda do Mestre Biu e a cirando do amor do mestre Zé Galdino. Na segunda- feira (11) acontecem os shows de Jonas Esticado e Musa.

Em Vicência, Gabriel Diniz, Nanara Belo e Forró Santa Dose garantem a animação, no Ginásio de Esportes Amaury Pedrosa, na segunda- feira (11), às 20hs.

Expectativa ainda para o tradicional Desfile Cívico Estudantil.