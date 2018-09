Aliança comemora 90 anos de Emancipação Política

A cidade de Aliança comemora na próxima terça- feira (11), 90 anos de Emancipação Política. A programação começa as 05hs com a alvorada festiva, as 7h30 acontece o hasteamento das bandeiras e em seguida o corte do bolo. Está prevista ainda a celebração da solene missa da emancipação na igreja matriz, às 10hs.

O tradicional Encontro de Bandas Fanfarras inicia às 14hs, percorrendo as principais ruas da cidade. A partir das 21hs iniciam os shows no pátio da cultura. Se apresentam Saia Rodada e Netynho e forró com força.

A cidade– O povoamento do município de Aliança começou no século passado, com a presença de uma família muito unida, tendo como representantes três irmãos. Com tendências progressistas e por iniciativa própria, fundaram no lugarejo, a primeira capela de taipa, marcando assim a intensificação do desenvolvimento da localidade, atraindo consequentemente, pessoas da vizinhança. Com a vinda em 1862 de Frei Caetano, da Ordem dos Capuchinhos, com a finalidade de fazer missões e desenvolver outras atividades da igreja, o religioso encontrou da parte dos habitantes locais, acentuado espírito de solidariedade, inclusive a ajuda pessoal com trabalhos, na restauração da casa de orações. A população conquistou a simpatia do missionário que entusiasmado, não poupou elogios e num sermão declarou – “isso aqui é uma aliança”, sugerindo por último, que a localidade deveria ter o nome de aliança. Daí a denominação que tomou o povoado, a vila e a cidade, conservada até hoje pela tradição.