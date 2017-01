Aliança participa de campanha sobre a importância da saúde mental

As secretarias de Saúde e Assistência Social e Trabalho do município de Aliança promoveram na última quarta- feira (25), a 1ª Campanha Janeiro Branco. Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida!”, a ação tem como principal objetivo aproveitar esse período do ano, quando as pessoas mudam hábitos e repensam suas atitudes, para incentivar a reflexão e planejamento de ações em prol da felicidade em suas vidas ao longo do ano.

Outro objetivo da campanha é desmistificar a ideia de que a busca por profissionais de psicologia estaria apenas ligada ao tratamento de doenças, alertando para a importância deste cuidado para a promoção da saúde.

O evento contou com a colaboração das equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centro de Artes.