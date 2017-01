ALIANÇA: recém-nascido encontrado morto em saco de lixo

O corpo de um recém-nascido, do sexo feminino, ainda com o cordão umbilical foi encontrado na tarde desta terça- feira (10), no lixão do município de Aliança, localizado no Engenho São João.

A criança foi encontrada dentro de dois sacos plásticos em uma caixa de sapato e com tecidos na cor azul pela catadora Marinalva Zenilda da Conceição.

De acordo com informações dos catadores possivelmente o lixo teria vindo do Distrito de Caueiras, na segunda feira (09), em um caminhão de caçamba vermelha e cabine branca.

A Polícia foi acionada e o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Nenhuma paciente deu entrada no hospital local com sintomas de aborto.

A delegada de Aliança, Maria de Lourdes Andrade, esclareceu que a mãe responderá pelo crime de homicídio, pois ela teve a intenção de matar a filha. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia em Aliança.