Aliança será palco de encontro de maracatus rurais

O colorido, evolução e a emoção da batida dos chocalhos dos maracatus rurais vão ganhar às ruas do distrito de Upatininga, em Aliança, na Mata Norte do Estado, neste fim de semana. O município, berço da tradição do maracatu rural, será palco do encontro de maracatus rurais. O evento, realizado na noite deste sábado, 1º de dezembro, deve atrair mais de 500 caboclos de lança, de diferentes grupos da região.

A proposta é que os brincantes mostrem ao público, toda beleza, arte e tradição que surgiu dos canaviais há mais de 100 anos. O clima festivo e de exaltação à cultura popular, faz parte do Festival Canavial 2018, importante evento voltado à música popular pernambucana e brasileira, que acontece até domingo, 2 de dezembro, na localidade, com programação gratuita.

“O maracatu rural, hoje, considerado Patrimônio Imaterial do Brasil, é a essência do nosso festival. Estamos na 12ª edição festejando essa brincadeira que valoriza a memória das nossas tradições, mas, sobretudo, cada mulher e homem e suas famílias, que dedicam sua vida à arte e a cultura popular” ressalta Afonso Oliveira, coordenador geral do Festival Canavial.

As apresentações têm início às 19h, no palco montado em frente à igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. No local, enquanto grupos de maracatus desfilam, mestres e contramestres dos maracatus, prometem animar o público com improviso de versos e poesias, ligados ao cotidiano da população.

Festival Canavial– Além do encontro de maracatus, o distrito de Upatininga, também vai sediar vários shows entre outras apresentações culturais. A programação começa nesta sexta-feira, 30 de novembro e segue até o domingo, 02 de dezembro. Confira a programação abaixo:

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL CANAVIAL 2018

SEXTA-FEIRA – 30/11/2018

Palco Mestre Batista

21h – Coco de Pareia (Goiana)

22h – Maracatu Nação

Pernambuco (Olinda/PE)

23h – Suprema Corte

(Olinda/PE)

0h – Orquestra Zezé Correia (Aliança/PE)

SÁBADO – 01/12/2018

08h00 às 12h00 – Canavial na Feira de Aliança

Emboladores Caju e Caetano

(Aliança/PE)

Reisado de Maria Jacinta

(Santa Maria da Boa Vista/PE)

19h às 21h – Encontro dos

Maracatus

Palco Mestre Batista

– Maracatu Estrela de Ouro

(Aliança/PE)

– Maracatu Leão Misterioso

(Nazaré da Mata/PE)

– Maracatu Águia Dourada

(Nazaré da Mata/PE)

– Maracatu Pavão Misterioso

(Aliança/PE)

– Maracatu Beija Flor

(Aliança/PE)

– Reisado de Maria Jacinta

(Santa Maria da Boa Vista/PE)

21h – 0h – Cavalo Marinho

Mestre Batista (Aliança/PE)

21h – Toadas de Pernambuco

(Cabo de Santo Agostinho/PE)

22h – Ticuqueiros e Fábio

Carvalho (Nazaré da Mata/PE e Vitória/ES) (Projeto Conexão Canavial)

23h30 – Bongar (Olinda/PE)

DOMINGO – 02/12/2018

Palco Mestre Batista

17h – Afoxé Ylê de Egbá

(Recife/PE)

18h30 – Afonjah (Recife/PE)

20h00 – Quinteto Violado

(Recife/PE)

21h30 – Luiz Paixão

(Condado/PE)

23h00 – Targino Gondim (Feira de Santana/BA)