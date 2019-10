Alimentação na gestação e amamentação

A alimentação equilibrada é um hábito recomendado para toda a vida e a gestação é uma fase extremamente importante e que necessita de cuidados especiais. Nesta fase, a mãe passa a se preocupar ainda mais com a sua saúde, especialmente com o aumento de peso, escolha de alimentos, a realização de atividades físicas adequadas e o uso de medicamentos. A nutrição exerce um papel importante durante a gestação. Não significa ter que comer por 2, mas sim comer com qualidade, sem excessos, seguindo orientações nutricionais, fracionando o volume em 6 a 7 refeições, consumindo todos os nutrientes necessários para o bebê.

A alimentação adequada ao longo do período gestacional exerce papel determinante sobre os desfechos relacionados à mãe e bebê. Contribui para prevenção de uma série de ocorrências negativas, assegura reservas biológicas necessárias ao parto e pós-parto, garante substrato para o período da lactação, como também favorece o ganho de peso adequado de acordo com o estado nutricional pré-gestacional.

Para evitar as náuseas, comum no primeiro trimestre de gravidez, principalmente pela manhã, a gestante deve adotar uma dieta mais seca, pobre em gorduras, evitando ingerir líquidos juntos com as refeições e evitar o jejum prolongado. Com a redução da atividade física, além da pressão aumentada no útero sobre o trato gastrointestinal é comum a constipação. Nessas situações ingira alimentos mais ricos em fibras (frutas, vegetais, feijão, alimentos integrais) e consumir maior quantidade de água.

Evitar alimentos cítricos, codimentados, frituras, alimentos com gorduras e bebidas à base de cafeína ameniza a azia. Fazer refeições a cada duas e três horas com volumes reduzidos, também contribui para a diminuição desse sintoma. Para amenizar o inchaço dos pés, comum após o 5º ou 6º mês de gestação, dificultando assim a circulação sanguínea, é possível com a redução do consumo de sal e de alimentos ricos em sódio. Procure sempre manter o peso adequado e evite o sedentarismo fazendo caminhadas moderadas, sem muito esforço físico.

Durante a gestação, há uma necessidade aumentada de todas as vitaminas e minerais (ferros, cálcio, ácido fólico, vitamina A, C, D complexo B, magnésio, fósforo).