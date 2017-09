Aumentam o gasto calórico de seu organismo e auxiliam no emagrecimento

Devido aos recentes dias mais frios, a atenção tem sido redobrada para evitar as doenças sazonais, como resfriados e viroses, bem como com os cuidados com a alimentação para manter a dieta e a forma física. Afinal, a tendência é diminuir as caminhadas, idas a academias, enfim, e há o aumento do consumo de alimentos.

Para manter a temperatura corporal ideal, o organismo precisa de mais energia, isso através da ingestão de alimentos com mais nutrientes e ricos em calorias. Assim, uma opção são os alimentos termogênicos, que ajudam na imunidade e manutenção do peso, além de acelerar o metabolismo. Integram esta lista a pimenta vermelha, café, chá verde, chá de hibisco, hortelã, canela, vinagre de maçã, soja, óleo de coco, gengibre, vinagre, alimentos com o omêga 3, a exemplo de peixes como salmão e atum, entre outros.

Muitas pessoas têm usado os termogênicos como alternativa para a perda de peso. No entanto, para que esses alimentos mostrem resultado, é necessário aliá-los à dieta regrada e exercícios físicos. Para emagrecer com saúde e permanentemente, os termogênicos são uma alternativa. Além da queima de gordura, eles também melhoram a circulação sanguínea, previnem câncer de cólon e de ovário, estimulam a digestão e auxiliam no tratamento de gripes.

O consumo dos termogênicos possue algumas restrições. Crianças, gestantes, além de pessoas com hipertensão, cardiopatias, úlcera, enxaquecae e e alergias não devem abusar desses alimentos, pois eles podem induzir ao aumento da pressão arterial, provocar hipoglicemia, insônia e taquicardia. Assim, o consumo requer uma avaliação nutricional. Fique atento, pois o consumo excessivo desses alimentos pode causar tontura, insônia, dor de cabeça e problemas gastrointestinais.