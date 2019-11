Alunas Carpinenses vencem concurso do “Programa Campo Limpo”

A aluna da Escola Municipal Marechal Rondon, Yasmim Victória, e a aluna Ana Rebeca Ferreira, da Escola Municipal Irineu de Pontes, foram as ganhadoras do 15º Concurso do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo, uma iniciativa de conscientização sobre reciclagem do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), em parceria com a Secretaria de Educação do Carpina. Elas receberam como premiação uma bicicleta nova, por se destacarem com a melhor redação (Yasmim) e o melhor desenho (Ana).

Mais de 900 estudantes de escolas públicas das cidades de Carpina, Lagoa do Itaenga e Paudalho disputaram o concurso, sendo a premiação em âmbito municipal. Eles participaram de diversas atividades voltadas ao tema “Responsabilidade compartilhada: como posso fazer minha parte na gestão de resíduos”, que também foi o assunto da redação, como vídeo aulas, palestras, dinâmicas e abordagens textuais.

“Temos uma parceria antiga com o inpEV, que sempre tem apoiado a educação carpinense através do Sistema Campo Limpo. Sabemos o quão importante é conscientizar nossos alunos sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente e a vida na Terra. Só tenho a agradecer pela colaboração, pelo prémio dado a nossa aluna, além de parabenizar todos os alunos que participaram e professores que se empenharam para melhorar o desempenho dos alunos”, afirmou a Secretária de Educação do Carpina, Izaura Pessoa.

O Programa de Educação Ambiental (PEA) do Sistema Campo Limpo foi criado em 2010 com o intuito de apoiar instituições de ensino na complementação de conteúdos curriculares relacionados ao meio ambiente. O projeto é executado em escolas de todo país. Este ano, 241 mil alunos, em 323 municípios, de 23 estados, foram inscritos.