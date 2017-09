Alunos dão água da privada e comprimidos para professora

A Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, registrou boletim de ocorrência para que seja investigado o caso de um grupo de alunos que teria dado água do vaso sanitário para uma professora beber. Eles também teriam dissolvido comprimidos no líquido.

O caso foi descoberto na semana passada em uma escola municipal. No entanto, segundo o secretário de educação do município, Rogério Jung, a prática já havia ocorrido outras vezes e só foi descoberta porque uma estudante contou para a diretora da escola. Já a polícia disse que uma criança contou primeiro aos pais, que relataram à professora.

“A professora costumava carregar uma garrafinha para beber água durante a aula. Uma das alunas se oferecia para enchê-la, colocava água da privada, esmagava comprimidos que trazia de casa e colocava dentro. A professora está muito triste”, contou Jung.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul informou que providências foram tomadas pela direção da escola e pela Secretaria Municipal de Educação. “Quando soubemos, chamamos o Conselho Tutelar, a polícia e os pais para entendermos por que as crianças fizeram isso”, disse Jung.

Gosto estranho

De acordo com a Polícia Civil, a professora chegou à delegacia chorando e relatou a situação. Segundo os policiais, ela contou que passou a sentir um gosto estranho na água e comentou com os alunos. Em casa, as crianças contaram aos pais, que procuraram a professora e informaram o nome da menina que liderava o grupo.