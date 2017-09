Alunos de Catende participam de Aula de Cidadania

A convite do deputado Henrique Queiroz (PR), alunos da Escola Estadual Costa Azevedo, da cidade de Catende (Mata Sul), participaram, nesta quinta (14), de uma aula de cidadania na Alepe. A atividade faz parte do projeto Conhecendo a Assembleia de Perto. Os estudantes participaram de uma visita guiada ao Museu Palácio Joaquim Nabuco e acompanharam a Reunião Plenária.

Para o parlamentar, o projeto representa a expansão de conhecimentos, já que permite ao aluno saber de fato como um deputado atua. “Muitos estudantes não conhecem, a não ser por televisão, como é uma casa legislativa e qual sua importância para a sociedade”, comentou o deputado. A pedido de Henrique Queiroz, o presidente da Casa, Guilherme Uchoa (PDT), convidou a subir à Tribuna professores e três alunos, entre eles Vinícius Luiz de França, que é cadeirante. O estudante inaugurou o elevador para pessoas com deficiência que dá acesso à mesa dos trabalhos do Plenário. “O objetivo desse prédio é, acima de tudo, dar condições para que todos possam participar da reunião”, declarou Queiroz.

A chefe de secretaria da escola, Lhuba Santos, ressaltou a importância de trazer os alunos para a Assembleia. “Vivenciamos uma situação de crise no País, onde as pessoas desacreditam nos poderes públicos, então essa visita foi riquíssima e tenho certeza de que nosso alunado sairá com outra visão política”, comemorou. O aluno Jaat Batista, do 3° ano do Ensino Médio, comentou o significado da visita. “A gente pode conhecer melhor sobre o que envolve a legislação brasileira, entender um pouco dos poderes e suas funções”, relatou.

O deputado Aluísio Lessa (PSB) também saudou os alunos e falou de sua satisfação em recebê-los na Casa. “Catende é uma cidade muito querida, onde tenho muitos amigos. Estou bastante contente com a visita de vocês aqui”, frisou.

A escola recebeu, na ocasião, um exemplar da Constituição do Estado de Pernambuco e o livro Luiz Gonzaga: o Matuto que Conquistou o Mundo.