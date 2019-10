Alunos de Nazaré da Mata aprendem a combater corrupção

O projeto Educação contra a Corrupção e a Sonegação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) esteve nesta quarta- feira (23), no município de Nazaré da Mata apresentando para estudantes do ensino fundamental lições sobre o tema, de forma lúdica e interativa. A iniciativa tem como objetivo estimular o debate sobre ética e cidadania e ajudar a formar cidadãos conscientes.

Em Nazaré da Mata, a ação ocorre no Colégio Santa Cristina, localizado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 149, a partir das 9h.

“O objetivo principal é levar aos estudantes noções sobre atitudes erradas que, aparentemente, podem não parecer corrupção, ressaltando que não basta ser somente um bom aluno, com boas notas, mas também um bom cidadão, com honestidade e boas atitudes”, destacou o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Direito à Educação (Caop Educação), Sérgio Souto.

Promovido pelo Caop Educação em parceria com as Promotorias de Justiça locais, o Projeto já visitou dezenas de instituições de ensino do estado, desde a capital até o Sertão, tendo passado por Olinda, Vitória de Santo Antão, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, dentre outras.