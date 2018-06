Alunos de Timbaúba são premiados em Mostra Água no Meu Caminho

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou na última quinta- feira (28), no seu auditório, no bairro da Jaqueira, a premiação da Mostra Água no Meu Caminho, lançada por ocasião do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, com o objetivo de promover uma reflexão sobre o uso dos recursos naturais, especialmente da água, através de diferentes olhares registrados por alunos de escolas públicas do Estado, expressos nos formatos cordel, tirinhas, quadrinhos, videodocumentários, desenhos e inovações tecnológicas. Concorreram 115 trabalhos encaminhados por 20 escolas estaduais e municipais, dentre os quais foram selecionados 12, cujos alunos e professores foram homenageados.

Entre os premiados estão três alunos da Escola Mariana Ferreira Lima, na cidade de Timbaúba, João Victório da Cruz, Luan Henrique Anselmo da Silva e Beatriz Pereira Farias.

A cerimônia contou na abertura com a participação do Secretário Estadual de Meio Ambiente, Carlos Cavalcanti, do Gerente Geral de Desenvolvimento Sustentável da Semas, Paulo Teixeira, da Gerente de Meio Ambiente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Lucíola Beltrão, além da Presidente da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (Ciea/PE) e gerente de Educação Ambiental da Secretaria, Genilse Gonçalves, acompanhada da sua equipe.

A comissão julgadora que selecionou os trabalhos e alunos vencedores se reuniu no último dia 21 de junho, na sede da Semas, e contou com representantes das seguintes instituições: Agência CPRH, Celpe, Compesa, ASA Mundo Limpo, Parque Estadual Dois Irmãos, além das Secretarias Estaduais de Educação e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Confira abaixo a lista de todos premiados na Mostra).

Carlos Cavalcanti, Secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, destacou a importância da ação: “O que estamos fazendo é um investimento no futuro e a educação ambiental, realizada de forma perene, é fundamental neste processo. Estimular as ações práticas nas escolas faz com que a educação (voltada para a sustentabilidade) permeie a formação das pessoas, dos cidadãos pernambucanos”.

Na categoria videodocumentário, destinada a alunos do Ensino Médio, o primeiro lugar ficou com Escola Estadual Professora Elisete Lopes de Lima Pires, de Caruaru. O trabalho vencedor abordou os impactos causados pelo excesso de água e foi produzido pelos alunos Analice Ferreira, Edgar Galvão Neto, Gabriele Nóbrega, Giovanna Ferreira, além de Pedro Lucas Souza, com orientação do professor Izaquiel Rêgo. Para o professor, “o trabalho promoveu a concientização sobre os problemas causados pelo excesso de água tanto do alunado, como da comunidade localizada no entorno da escola, que fica próxima ao leito do rio”, ressaltou.

Destacando o compromisso e o envolvimento dos professores com os temas ambientais e de forma transversal, o Gerente de Desenvolvimento Sustentável da Semas, Paulo Teixeira, salientou: “Faço aqui um agradecimento especial a todos professores envolvidos, aos quais atribuo o sucesso desta ação”.

Das 12 escolas vencedoras, 10 receberam troféus e os alunos e professores orientadores certificados de participação, além de kits ecopedagógicos. Todos os premiados na Mostra participarão de passeios ecológicos no Jardim Botânico do Recife e em uma Estação de Tratamento de Água da Compesa, além de uma visita a uma empresa que atua com responsabilidade socioambiental. A Escola Professora Adélia Leal Ferreira, de Caruaru e a Escola Municipal Amaro Soares, de Olinda, não puderam comparecer ao evento, mas receberão posteriormente as homenagens da Semas.

A Mostra Água no Meu Caminho teve como apoiadores as seguintes instituições: Fundação Mamíferos Aquáticos, ASA Mundo Limpo, Itamaracá Transportes, Parla Deli, Benvinda, Federação Pernambucana de Futebol, Companhia Pernambucana de Saneamento, Secretaria de Educação, Agência Estadual de Meio Ambiente e Parque Estadual Dois Irmãos.

LISTA DE ESCOLAS E ALUNOS PREMIADOS:

CATEGORIA – ENSINO MÉDIO (VÍDEODOCUMENTÁRIO)

1º LUGAR

Escola Estadual Professora Elisete Lopes de Lima Pires

Alunos: Analice Barros Ferreira (16 anos);

Edgar Silva Galvão Neto (18 anos);

Gabriele maria Monteiro da Nóbrega (18 anos;

Giovanna Cecília Barros Ferreira (16 anos) e

Pedro Lucas Rodrigues de Sousa (16 anos).

3º ano

Prof. Orientador: Izaquiel Ruy Wanderley do Rêgo – Caruaru/PE

2º LUGAR

1º ano

Escola EREM Amaury de Medeiros – Afogados/Recife/PE

Alunos: Danilo Douglas de Souza Leão;

Elaine Reis da Silva;

Emilayne Ferreira Macena;

Erika Patricia Miranda da Silva;

Laura Jasmim Wanderley de Siqueira;

Leanatan Lucas Melo da Silva Ferreira;

Luiz André Ferreira Freire;

Rayechillen da Silva Alves de Oliveira e

Vitória Rafaela Paiva da Silva.

Prof. Orientador: Sandro Leonardo Eloi

3º LUGAR

1º ano

Escola EREM Amaury de Medeiros – Afogados/Recife

Ensino médio (vídeodocumentário)

Alunos: Edson Francisco do Nascimento Filho;

Henndrew Luis Gonçalves de Andrade;

Larissa Gabriella Inocencio da Silva;

Leonardo Vinicios Ribeiro da Silva Santana;

Lucas Guimarães Lima Sousa;

Marcela Victoria Santos Silva;

Mirian Thalia dos Santos;

Rethielly de Melo Ferreira;

Rhayanne Cristina Pinto de Lima e

Vinicius Pereira Gonçalo.

Prof. Orientador: Sandro Leonardo Eloi

CATEGORIA: FUNDAMENTAL I (DESENHO):

1º LUGAR

Aluno: Edney Oliveira de Barros

5º ano “A”

Idade: 10 anos

Escola Municipal Dona Brites de Albuquerque

Bairro Novo – Olinda/PE

Prof. Orientador: Ana Silvia Pessoa Silveira

2º LUGAR*

Aluno: Samara de França Silva

5º ano “A”

Idade: 11 anos

Escola Municipal Amaro Soares – Olinda/PE

Prof. Orientador: Simone Belmiro

*Obs: A Escola não pode comparecer ao evento e receberá as homenagens da Secretaria Estadual de Meio Ambiente posteriormente.

3º Lugar

Aluno: Carla Cecília Silva de Sena

3º ano “B”

Idade: 08 anos

Escola Municipal Dona Brites de Albuquerque

Prof. Orientador: Maria da Conceição Lacerda de Lima

CATEGORIA – FUNDAMENTAL II (TIRINHA)

1º LUGAR

Aluno: Ernanda Rafaela F. da Silva

7º ano “E”

Escola Estadual Professor José dos Anjos – Dois Unidos/Recife/PE

Prof. Orientador: Myrtes Maria Wanderley

2º LUGAR*

Escola Profª. Adélia Leal Ferreira – Caruaru/PE

9º ano

Alunos: Layza Mirella;

Gerlaynne Silva;

Deisiane Freitas;

Willian Antonio e

Mirosmar.

Prof. Orientador: Deyse Carolina

*Obs: A Escola não pode comparecer ao evento e receberá as homenagens da Secretaria Estadual de Meio Ambiente posteriormente.

3º LUGAR

Escola Mariana Ferreira Lima – Timbaúba/PE

8º ano “C”

Aluno: João Victório da Cruz

Prof. Orientador: Rejane Barbosa Santos

CATEGORIA: FUNDAMENTAL II (CORDEL)

1º LUGAR

Aluno: Luan Henrique Anselmo da Silva

9º ano “C”

Idade: 14 anos

Escola Mariana Ferreira Lima – Timbaúba/PE

Prof. Orientador: Walquiria Marthins Tavares da Silva

2º LUGAR

Aluno: João Henrique das Chagas Figueiredo

9º ano “C”

Idade: 15 anos

Escola da Polícia Militar de PE – Recife/PE

Prof. Orientador: Elaine Cristina

3º LUGAR

Aluno: Beatriz Pereira Farias

9º ano

Idade: 14 anos

Escola Mariana Ferreira Lima – Timbaúba/PE