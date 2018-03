Alunos em Carpina vivenciam Paixão de Cristo

Através do Projeto Plenitude de Amor, a Escola Estadual de Referência em Ensino Médio, Joaquim Olavo, em Carpina, vem realizando a encenação teatral da Paixão de Cristo, já há oito anos.

O elenco é formado por 130 alunos do 1º ao 3º ano, além de ex- alunos. As apresentações acontecem no período de 25 a 28 de março, a partir das 20h, na quadra da escola, à Av. Getúlio Vargas, N° 500, Bairro São José. A entrada custa R$ 4,00 e o valor é revertido nas despesas do espetáculo.

A duração é de uma hora e meia e as cenas recontam com detalhes os últimos momentos de Jesus Cristo até a sua ressurreição. Para representar o papel principal, o aluno do 2° ano, Raul Mota, interpreta Jesus, e a ex-aluna Maria Alessandra vivencia Maria. A equipe é formada ainda pelo diretor teatral André Silva. A coordenação do espetáculo está sob a responsabilidade de Maria das Graças Gomes de Souza, além da gestão da escola.

O Projeto Plenitude de Amor surgiu com o objetivo de desenvolver nos jovens o protagonismo juvenil. São os próprios alunos quem auxiliam na confecção dos figurinos, organização e montagem dos cenários.

Outras informações podem ser obtidas pelo (81) 3622-8935/8936.