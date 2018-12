Alunos recebem certificado após conclusão de cursos de artesanato e empreendedorismo

A Prefeitura do Carpina realizou a cerimônia de entrega de certificados para 190 alunos dos cursos oferecidos na Casa das Juventudes do Carpina e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do município. De 19 de fevereiro à 19 de dezembro, os jovens participaram de capacitações e oficinas em Cerâmica e Barro, Artesanato, Informática, Empreendedorismo, Pintura em Tecido e Cabeleireiro.

Os cursos foram uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina, através da Coordenação Municipal da Juventude e Coordenadoria da Mulher, com objetivo de capacitar os jovens e mulheres carpinenses para o mercado de trabalho e trazer-lhes a possibilidade de independência financeira. “Desde 2017 temos trabalhado projetos de inclusão para que jovens e mulheres carpinenses possam descobrir habilidades que nem sabiam que tinham. Os cursos têm sido uma porta de entrada para muitos e muitas que procuravam um hobby, uma renda extra, uma atividade que pudesse ocupar seu tempo de maneira produtiva”, disse o Coordenados da Juventude, Lucas Borba.

Os trabalhos também foram desenvolvidos em comunidade afastadas do centro da cidade, como Caraúbas Torta, Florestinha e Chã do Meio. “Além dos cursos realizados no CRAS e na Casa das Juventudes, também levamos as capacitações para comunidades da zona rural, atendendo, principalmente, mulheres. Os frutos temos colhido. Hoje vemos donas de casa que também são empreendedoras com seus salões de beleza, confecção de bonecas de pano, pintura em tecido, pondo em prática tudo que aprenderam nas capacitações e oficinas”, afirmou a Coordenadora da Mulher, Nadir Santos.

As capacitações foram possíveis graças a parcerias firmadas com o Sebrae e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que disponibilizaram professores e orientadores para a realização das capacitações. Em 2019 novas turmas serão formadas. As inscrições podem ser realizadas nos CRAS do Bairro Novo e Santo Antônio, além da Casa das Juventudes, que fica na Rua Ernesto Pompilio, 349, Santo Antônio, Carpina-PE.