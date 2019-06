“Amor à Segunda Vista” hoje no Cinema São Luiz

Em “Amor à Segunda Vista”, Raphael tenta reconquistar Olívia em um mundo paralelo.

Marcado para acontecer entre os dias de 6 e 19 de junho, o Festival Varillux de Cinema Francês 2019 contará com uma sessão de pré-estreia no Cinema São Luiz na terça-feira, 4 de junho, às 19h, quando exibirá o filme “Amor à Segunda Vista”.

A comédia conta a história de Raphael e Olivia, que se conheceram nos bancos da faculdade, se apaixonaram, se casaram e vivem 10 anos de um amor que, agora, está mostrando sinais de desgaste. De repente, numa noite, Raphael é levado para uma dimensão paralela, em uma outra sociedade diferente da do seu mundo. Ali, vê Olívia como nunca pensaria: uma completa estranha. Encantado, o seu amor ressurge e o faz entrar numa jornada para conquistá-la

Também fazem parte da programação do equipamento cultural nesta semana os longas-metragens “Inferninho”, “45 Dias Sem Você”, “Mormaço” e “Los Silencios”.

Com som e projeção digitais, o São Luiz é o cinema de rua mais moderno de Pernambuco. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Às terças-feiras, os valores caem para R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia-entrada), respectivamente. Não há exibições às segundas-feiras.

Confira a programação

PRÉ-ESTREIA: AMOR À SEGUNDA VISTA

(França, 2019, 1h58)

Gênero: Comédia|Direção: Hugo Gélin|Elenco: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe.

Classificação etária: 12 anos

Sinopse: Da noite para o dia, Raphaël se vê mergulhado num mundo no qual nunca encontrou sua esposa Olivia. Como ele vai fazer para reconquistar a mulher da sua vida, que se tornou uma perfeita desconhecida?

Dia e horário: terça-feira (4), às 19h30.

Foto: Reprodução