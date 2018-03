AMUNAM realizará campanha de doação de sangue em Nazaré

A Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (AMUNAM) realizará, em parceira com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE), uma campanha de doação de sangue, na próxima quarta- feira (14). As doações acontecem no auditório da AMUNAM no horário das 9hs às 16hs.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50Kg, ter boa saúde e estar bem alimentado. Para participar o doador n]ao pode ter tido Hepatite, Malária ou Doença de Chagas e não pode apresentar risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis, como: Sífilis, AIDS, etc

Também é preciso levar um documento oficial com foto. Menores de idade só poderão doar acompanhados dos responsáveis e as mulheres que querem doar não podem estar grávidas ou amamentando.