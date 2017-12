Ana Cláudia é finalista nos Jogos Paralímpicos de Pernambuco

A atleta paralímpica, Ana Claudia (Lalá), de 28 anos, é uma das finalistas dos Jogos Paralímpicos de Pernambuco. Ela disputa nas categorias 100 metros rasos salto em distância e lançamento de dardo.

A competição está sendo disputada no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, e no Compaz Ariano Suassuna, na Madalena, a partir desta sexta-feira (8). A etapa final da competição, que vai até o domingo (10), reunirá os principais paratletas estaduais nas categorias infantil (15 a 17 anos) e aberto (adulto).

Ana Claudia disputa a prova dos 100 metros rasos na tarde desta sexta- feira, no sábado (09), será a vez do salto em distância e o lançamento de dardo.

Nesta fase decisiva, os Jogos Paralímpicos de Pernambuco vão reunir quase 400 competidores para a disputa das modalidades atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, futsal (deficientes intelectuais e deficientes auditivos) e basquete (para deficientes auditivos), que entra como modalidade apresentação. Quem deve acompanhar as disputas são os destaques do ramo em Pernambuco, Jeohsah Santos, Ana Cláudia Silva e Jenifer Martins, estrelas do paradesporto local.

“Vamos reunir os principais esportistas do movimento paralímpico do Estado em três dias de disputas. O incentivo ao paradesporto é uma de nossas prioridades e estamos muito felizes em ver a quantidade de participantes nos Jogos como um todo, que chegam a ter 2.500 paratletas”, ressaltou o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras.