Antônio Moraes apoia medidas da Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia

As recentes ações promovidas pela Prefeitura de São Paulo na região conhecida como Cracolândia – uso da força policial para remoção dos usuários de drogas que viviam na área, fechamento e demolição de imóveis comerciais – receberam o apoio do deputado Antônio Moraes (PSDB). Em pronunciamento no Pequeno Expediente desta quinta (25), o parlamentar pediu que as instituições públicas, imprensa e sociedade civil deem aval a uma outra medida prevista pela gestão do prefeito João Doria para o caso: a internação compulsória dos dependentes químicos.

“A Prefeitura é cobrada, insistentemente, a tomar medidas com relação à Cracolândia. No entanto, quando uma providência surge, imprensa, Ministério Público e Judiciário são contra”, comentou o tucano, referindo-se às críticas que a ação recebeu de autoridades e de parcela da sociedade.

“As instituições e a sociedade civil afirmam que não se pode fazer a internação compulsória porque isso vai ferir o direito do usuário de droga. Mas e o direito das pessoas que transitam pela região e são assaltadas e feridas, como fica?”, questionou o parlamentar, pedindo mais debate e reflexões sobre a medida, que precisa de autorização judicial.