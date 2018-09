Antônio Moraes busca saída para impasse entre MPF e médicos do Sertão

Em discurso no Pequeno Expediente desta segunda (3), o deputado Antônio Moraes (PP) convocou os parlamentares a discutir, junto ao Ministério da Saúde, formas de solucionar impasse envolvendo o Ministério Público Federal (MPF) e os médicos contratados por prefeituras do Sertão do Estado. Resolução da instituição, que exige o cumprimento das 40 horas semanais de trabalho estabelecidas pela legislação, estaria desagradando os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que teriam ameaçado abandonar os postos de trabalho.

Segundo Moraes, prefeitos de municípios da região – como Exu, Salgueiro e Parnamirim – relatam dificuldades em preencher vagas destinadas a médicos por conta da extensão da carga horária exigida. A situação estaria interferindo na assistência prestada nos postos. “Nessa quebra de braço entre médicos e MPF, é penalizada a população, que não está sendo atendida. Sugiro que a gente busque o Ministério da Saúde para encontrar uma saída”, propôs.