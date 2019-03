Antônio Moraes cobra punição para revendedores de combustível roubado

O deputado Antônio Moraes (PP) cobrou, nesta quinta (14), punição para representantes de postos de gasolina que comercializem combustíveis roubados. Em pronunciamento no Plenário, ele falou sobre roubo de 30 mil litros de gasolina em carreta no Cabo de Santo Agostinho (Região Metropolitana) na quarta (13).

“O combustível estava sendo vendido em dois postos em Glória do Goitá (Mata Norte). Os donos foram pegos em flagrante pela polícia”, contou. Na avaliação do parlamentar, a não punição tem incentivado a prática. “A situação está se agravando. Faço um apelo à Secretaria Estadual da Fazenda para que faça valer a lei que determina a interrupção das atividades do posto por três anos”, discursou.

Moraes também criticou a ausência de cobertura do caso pela imprensa local: “Lamento não ter visto uma nota sobre esse crime nos jornais”.