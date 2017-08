Antônio Moraes cobra reabertura de agências do Banco do Brasil no Interior

Durante discurso no Pequeno Expediente, nesta quarta- feira (3), o deputado Antônio Moraes (PSDB) cobrou novamente uma posição do Banco do Brasil em relação ao fechamento das agências do Interior do Estado. Ele citou o caso de Barreiros, na Mata Sul, que em setembro completará dois anos com os serviços bancários da instituição interrompidos.

“Aquela agência foi assaltada e, depois disso, o Banco do Brasil não reativou os serviços bancários. Isso é uma vergonha. Numa cidade do porte e importância de Barreiros, tem havido um prejuízo enorme, principalmente para o comércio local. Os aposentados e funcionários públicos têm de se deslocar para Palmares ou Maragogi, em Alagoas, para fazer algum pagamento”, disse.

De acordo com o parlamentar, as atitudes para a reabertura das agências não têm sido tomadas. Ele registrou que, na Região da Mata Norte, só há uma agência funcionando, no município de Timbaúba. O deputado acredita que as prefeituras devem buscar outras instituições bancárias para efetuar o pagamento do funcionalismo, e que o Procon tome providências para que as agências voltem a funcionar.