Antônio Moraes comemora diminuição de assassinatos na Mata Norte

A área de atuação do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Pernambuco, sediado em Nazaré da Mata (Mata Norte), teve uma redução de 54% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. A diminuição no número de assassinatos foi registrada pelo deputado Antônio Moraes(PP), no Pequeno Expediente desta terça (12).

“O número de CVLI caiu de 37 em fevereiro de 2018 para 17 em 2019. Foram 20 vidas salvas na área do 2º Batalhão, a maior redução absoluta em todo o Estado”, comemorou o parlamentar. Ele parabenizou os integrantes do grupamento pelo resultado, destacando o papel dos comandantes da unidade. “Sempre fiz muitas reclamações sobre a quantidade de assaltos e homicídios na região. Esses problemas diminuíram substancialmente após a chegada do coronel Evangelista e do major Fábio Batista”, declarou.

Antônio Moraes destacou que o município de Timbaúba, também de responsabilidade do 2º BPM, não teve registro de assassinatos em fevereiro. “No acumulado de 2019, houve diminuição de 83% se comparado ao mesmo período de 2018. Foram 12 homicídios em 2018 contra dois em 2019”, ressaltou. Além disso, o parlamentar citou as apreensões de armas realizadas na região.

O 2º BPM, também chamado de Batalhão João Fernandes Vieira, tem responsabilidade territorial sobre os municípios de Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Ferreiros, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente Férrer, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.