Antônio Moraes comemora redução de homicídios na Zona da Mata Norte

Os resultados obtidos pelos policiais civis e militares na diminuição de homicídios na Zona da Mata Norte foram enaltecidos pelo deputado Antônio Moraes (PP), na Reunião Plenária. O parlamentar parabenizou os profissionais de segurança pública da região pela queda de 35% no número de mortes violentas, que passou de 79 no terceiro trimestre de 2018 para 51 no mesmo período de 2019. Crimes contra o patrimônio tiveram redução de 34%.

“Foi a maior queda de homicídios na história da Mata Norte. Quero homenagear os servidores das polícias Civil e Militar por esse resultado, que superou em 25% as metas da Secretaria de Defesa Social e alcançou a premiação máxima dentro do Pacto pela Vida”, registrou Moraes. “Isso é resultado da integração do trabalhos das polícias. A região também ficou em primeiro lugar na apreensão de armas de fogo no Estado, com 237 unidades apreendidas”, considerou o deputado.