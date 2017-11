Antônio Moraes denuncia ameaça de morte contra vereador de Riacho das Almas

Ameaça sofrida, na semana passada, pelo vereador Dinho da Saúde (PSDB), de Riacho das Almas, no Agreste, mereceu pronunciamento do deputado Antônio Moraes (PSDB), durante a Reunião Plenária desta quarta (22). Segundo o parlamentar, que contou ter sido procurado por líderes do município nessa terça (21), uma carta entregue na casa do político continha ameaças de morte dirigidas ao vereador.

“Esse fato ocorreu em virtude de uma atuação muito aguerrida na Câmara Municipal”, avaliou o deputado, informando que irá procurar a Secretaria de Defesa Social e a chefia da Polícia Civil para que os órgãos encaminhem as investigações sobre o caso. “Infelizmente essas coisas ainda acontecem no Interior, mas vamos cobrar que sejam garantidas as condições necessárias para o exercício do mandato.”