Antônio Moraes destaca emancipação política de Vicência

O deputado Antônio Moraes (PSDB) destacou os 89 anos de emancipação política de Vicência, na Mata Norte, a serem celebrados na próxima segunda (11). O parlamentar aproveitou o momento para parabenizar o atual prefeito do município, Guilherme Nunes.

“Quero parabenizar o gestor da cidade pelo excelente trabalho que vem realizando. Estamos vendo postos de saúde sendo reabertos e quadras de esportes reformadas”, destacou. De acordo com o parlamentar, a recuperação de passarelas e a revitalização de praças também são projetos em andamento para atender a demandas da população.

O deputado também relatou, na Tribuna, sua preocupação com a possível privatização da Casa da Moeda. Moraes comentou uma análise da viabilidade da medida, destacando o investimento do órgão na área de saúde. “A entidade gasta R$ 8 milhões com saúde para os funcionários. É muito privilégio”, acredita o tucano. “Precisamos ter cuidado com o tema e aprofundar o debate”, concluiu.