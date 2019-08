Antônio Moraes elogia autonomia de presidente da Câmara dos Deputados

O deputado Antônio Moraes (PP) parabenizou, na Reunião Plenária da última segunda- feira (26), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), “pelo comportamento altivo e independente frente às propostas apresentadas pelo Governo Federal”. Segundo o parlamentar, a atitude do deputado federal valoriza o Poder, que demonstra ter mais autonomia para discutir e modificar proposições encaminhadas pelo Executivo. “Isso é bom para a sociedade e para o fortalecimento do Legislativo em todos os âmbitos”, ressaltou.

Moraes elogiou a postura adotada pelo democrata em algumas situações ao longo deste ano. Um dos momentos citados foi o anúncio de uma possível recriação da CPMF pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, recebido por Maia com a avaliação de que a proposta seria rejeitada. “O presidente da Câmara Federal tem mostrado que, quando o Poder Legislativo é forte, ele pode ajudar a população”, salientou.

Em aparte, o deputado Alberto Feitosa (SD) afirmou que um sistema de governança com um Executivo “encastelado” preocupa as casas legislativas do País. Para ele, é necessário perseguir a harmonia entre os Poderes. “Precisamos desfazer a imagem de que as Assembleias são meras carimbadoras das propostas dos governantes, e Rodrigo Maia tem se tornado um símbolo desse caminho que o Brasil deve tomar”, pontuou. O parlamentar também mencionou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 4/2019, apresentada por ele com o objetivo de aumentar verbas destinadas a emendas parlamentares, é uma mostra de como essa colaboração pode ocorrer.

Homenagem – Durante o pronunciamento, Antônio Moraes ainda convidou os colegas a participar da Reunião Solene para lembrar os 24 anos da posse de Marcos Vinicios Vilaça como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e festejá-lo pelos “relevantes serviços prestados a Pernambuco”. A cerimônia será realizada nesta terça (27). “Ele foi secretário de Estado e sempre trabalhou muito por Pernambuco. Precisamos reverenciar essa figura tão querida”, ressaltou.