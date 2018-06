Antônio Moraes elogia Câmara Municipal de Tabira por devolver recursos à Prefeitura

O deputado Antônio Moraes (PP) parabenizou os vereadores e a presidente da Câmara Municipal de Tabira, no Sertão do Pajeú, pela economia de recursos públicos nos últimos três anos. Em discurso no Pequeno Expediente na última quinta (31), o parlamentar informou que, nesse período, os valores não utilizados pelo Legislativo municipal foram devolvidos à Prefeitura e investidos na compra de ambulâncias e de outros veículos para transportar usuários do SUS.

“Deixo aqui meu reconhecimento a todos os que fazem a Câmara Municipal de Tabira. Independentemente das questões político-partidárias, os vereadores economizaram para que os recursos fossem aplicados na saúde, área extremamente carente em municípios do Interior”, disse Moraes, destacando a parceria firmada entre o Legislativo e o Executivo dessa cidade nas ações.